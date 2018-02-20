Fernando'nun sahalara dönüş tarihi

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges'in, sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edilmişti.
Fernando'nun yokluğunda Ryan Donk'a görev veren Fatih Terim, Hollandalı'dan tam verim aldı. Sambacı ise yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak.
10 GÜN DAHA YOK
Fernando için hedeflenen dönüş tarihi belli oldu. Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı ön liberonun 10 gün daha forma giyemeyeceği belirtildi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde güçlendirme çalışmalarına tabii tutulan Fernando’nun ligde oynanacak Karabükspor maçında takıma katılması hedefleniyor. Brezilyalı ön liberonun Mart ayının ilk haftasında oynanacak maçta kadroya alınması bekleniyor.
DERBİYE KADAR HAZIR OLACAK
Kısaca Fernando’nun Konyaspor maçında takımdaki yerini kesin olarak alacak. Bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.
Fernando Reges, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi.