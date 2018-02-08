Fernando İstanbul'a dönüyor

Kralspor.com/Özel Haber

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da yokluğu en çok hissedilen isim Fernando oldu.

17. haftada oynanan Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcuda, iç yan bağda üçüncü derece yırtık (subtotal bağ hasarı) ve kemik iliği ödemi tespit edilmişti.

O tarihten bu yana sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde tedavi için Portekiz'e gitmişti.

Kralspor'a konuşan 30 yaşındaki futbolcunun doktoru, Fernando'nun cumartesi günü İstanbul'a geleceğini söyledi.

6 HAFTASI DAHA VAR AMA İĞNEYLE OYNAYABİLİR

Normal şartlarda 6 hafta daha dinlenmesi gerektiğini söyleyen doktor, "Latovlevici de aynı sakatlığı yaşamıştı. Kendisine sormuştuk ve iğneyle oynamak istediğini söylemişti. Eğer Fernando iğneyle sahaya çıkmak isterse bir sonraki hafta 18 kişilik kadroya alınır. Ancak kabul etmezse bu süreç daha uzun sürer. Tamamen kendisine bağlı" dedi.