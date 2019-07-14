Fernando'nun yerine Michael Seri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Ndiaye'yi yeniden kiralamayan, Fernando'yu 4.5 milyon euroya Sevilla'ya satan sarı-kırmızılı ekibin öncelikli transfer hedefi orta saha bölgesi.

FATİH TERİM, 3 FUTBOLCU İSTEDİ

Yönetime orta saha transferleri için bir liste veren Fatih Terim, 3 futbolcu alınmasını istedi.

Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega için uzun süren çalışmalar yapan ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılı takım, Jean Michael Seri'yi liste başına yazdı.

Premier Lig'den düşen Fulham'ın 27 yaşındaki deneyimli futbolcusu için 1.5 milyon euroluk kiralama teklifi yapan Galatasaray, İngiliz ekibinin cevabını bekliyor. Oyuncu ile anlaşan Cimbom, Fulham'ın onay vermesi durumunda Fildişi Sahilli futbolcuyu kadrosuna katacak.

Galatasaray'ın bir diğer transfer gündemi ise Sevilla'da oynayan Mesa. Fernando transferinde takas edilmesi konuşulan İspanyol orta saha yeniden radara girdi.

Galatasaray, Banega'yı öncelik olarak aldığı için ilk etapta takası kabul etmedi ancak Monchi'nin Banega'yı bırakmaması sonrası Mesa yeniden alternatifler arasına girdi.

Sarı-kırmızılı takımın Seri ve Mesa'yı kadrosuna kattıktan sonra yerli alternatiflere yöneleceği belirtiliyor.