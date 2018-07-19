Fernando'ya göre çalıştığı en iyi teknik direktör

Melo'nun ardından ön libero konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın dertlerine çare olan Fernando, formunun zirvesinde sakatlık yaşamış, takımdan uzak kalmıştı.

Yeni sezon için İsviçre'de iddialı bir kamp dönemi geçiren Brezilyalı futbolcu, basın mensuplarının karşısına çıktı ve dünü, bugünü ve gündemi anlattı.

İşte Fernando'nun Milliyet'e verdiği o röportajın bir kısmı:

HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK

"Geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. İki ligi kıyaslarsak, İngiltere Ligi şartlar anlamında, ekonomi anlamında daha zor. Türkiye liginde de rekabet seviyesi çok yüksek. Zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Hedefim 2. sene de bir şampiyonluk yaşamak."





NDİAYE DÖNMELİ

"Ndiaye ile hem saha içinde hem saha dışında gayet güzel bir diyaloğumuz vardı. İyi bir uyum yakalamıştık. 6 ay boyunca da en iyi performansını gösterdi ve bizim için olumlu şeyler yaptı. Ondan sonra Premier Lig'e gitti. Tabii ki imkan olur geri dönerse mutlu olurum. Dönmezse de kadromuzda çok kaliteli arkadaşlarımız var."





TERİM'İ EN TEPEYE YAZABİLİRİM

Guardiola, Boas gibi hocalarla çalıştın. Fatih Terim senin için ne ifade ediyor?

"Çok önemli hocalarla çalıştım. Fatih Terim'i en tepeye yazabilirim. En iyi teknik direktörlerden bir tanesi. Zaten geçen sene bunu aramıza katılmasıyla göstermişti. Dünya çapında tanınan bizim de tanıdığımız bildiğimiz bir teknik direktördü. Geçen sezon bizimle beraber oldu ve tecrübesini, güveni bize verdi. En güzel cevap geçen sezon yaşadığımız şampiyonluk."