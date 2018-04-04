Ferran Torres'in serbest kalma bedeli 100 milyon euro

İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Ferran Torres, kulübü ile üç yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Valencia kulübünden yapılan açıklamaya göre Torres ile 3 yıllık sözleşmeye imza atılırken, oyuncunun serbest kalma maddesinin 25 milyon eurodan 100 milyon euroya yükseltildiğinin altı çizildi.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Valencia'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 2000 doğumlu Torres'in, başta Barcelona ve Real Madrid olmak üzere Chelsea ve Liverpool gibi devlerin listesinde olduğu iddia ediliyordu. Bu sezon Valencia forması ile 20 maça çıkan genç sağ kanat oyuncusu, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.