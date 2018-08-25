Ferudun Niğdelioğlu'nun yasağı kalktı

Gazeteci ve spor yazarı Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım yönetimleri tarafından yaklaşık 15 yıldır süren tesislere girme yasağının Ali Koç'un başkan olmasıyla son bulduğunu açıkladı.

Niğdelioğlu konuyla alakalı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Selam güzel dostlarım; Büyük bir keyif yaşıyorum ve bu güzel bayram hediyemi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Uzun yıllar Fenerbahçe eski başkan ve yönetimi tarafından Samandıra tesislerine ve kurumun bir çok tesisine (15 sene) giriş yasağım vardı.

Bu “çağ dışı” yasaklama için Konuyu, ne üyesi olduğum TSYD’ye, ne de Gazeteciler Cemiyeti’ne taşıdım. Bu süreçte, haberlerimin doğruluğu Ali Koç başkanın açıklamaları ile ortaya çıktı. Desteğini esirgeyen; “eski yonetici ve TSYD dostlarım” sizlerin de canınız sağolsun.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü’nde yapılacak olan bayramlaşma töreni için “akreditasyon” maili atmıştım. Tabii ki uzun yıllar takip etme isteğim geri çevrildiğinden sistemin nasıl işlediğini bilmiyordum.

Bir gazeteci kardeşim aradı bugün “Abi senin akreditasyon kartın basın masasındaydı” dedi. Şaşırdım! bir o kadar da sevindim. İsteğim uzun yıllar sonrası kabul edilmiş ve benim “sistem işleyişini” bilememem katılımımı engellemişti..

Bu yaşanan süreç ile ilgili Fenerbahçe’nin yeni yönetimine “ayrıştırma” yapmadıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Dili spor ve akıl dili, eli dostluk eli olan, yüreği de Fenerbahçe için atan Ali Koç ve yeni yönetimine, açtığı bu beyaz sayfa için teşekkür ediyorum

Ferudun Nigdelioglu tüm spor camiasına beyaz bir sayfa açtı, Sayfaya da bir “zeytin dalı” bıraktı. 80’lerin Reward reklamındaki gibi, “gerisi size kalmış.”

Sevgi ve saygılarımla"