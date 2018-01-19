Feyenoord Van Persie transferini açıkladı

Robin van Perise, Fenerbahçe'den ayrıldı...
Tecrübeli futbolcu ülkesi ekiplerinden Feyenoord'a transfer oldu. Hollanda ekibi transferi resmi Twitter hesabından videoyla duyurdu.
Feyenoord, Robin van Persie'nin takıma katıldığını bu video ile duyurdu - İZLE
"EVİNE HOŞGELDİN"
Feyenoord, eski futbolcusu olan Hollandalı forvetin transferini ''Evine hoş geldin Robin!'' paylaşımıyla duyurdu.
Feyenoord'dan yapılan açıklamada, Robin van Persie'nin Fenerbahçe ile sözleşme fesih işlemlerini görüştüğü ve Pazartesi günü imza atacağı kaydedildi.
YATARAK 14 MİLYON EURO KAZANDI
Sarı-lacivertli ekibin büyük umutlarla transfer ettiği Van Persie, oynadığı futboldan çok sakatlıklarıyla gündeme geldi.
Fenerbahçe kariyeri boyuncu birçok sakatlık yaşayan Hollandalı golcü, sarı-lacivertli ekipten yaklaşık 14 milyon euro kazandı.