Feyenoord'dan Robin van Persie açıklaması

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe'de bu sezon sakatlığı nedeniyle şans bulamayan ve sabırları taşıran Robin van Persie transferiyle ilgili açıklama yaptı.

GELECEKLE İLGİLİ NET DÜŞÜNEMİYORUM

Hollandalı oyuncunun geçmişteki gibi önemli bir isim olabileceğini kaydeden teknik adam, "Robin van Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu kararım değişmedi. Ancak şu anda gelecekle ilgili net düşünemiyorum" dedi.

Geçtiğimiz yaz da oyuncuyla ilgilenen Feyenoord, Van Persie'ye sözleşmesini feshederek gelmesini söylemiş, ancak sarı-lacivertli ekip bu fikre yanaşmamıştı.