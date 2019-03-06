Feyenoord'un teknik direktörü Jaap Stam oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Jaap Stam, 1 Haziran 2019 yılından itibaren Feyenoord'un yeni teknik direktörü olacak.

46 yaşındaki Stam, Giovanni van Bronckhorst'un yerini alacak. Hollanda ekibi Stam ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayacağını açıkladı.

PEC Zwolle'yi çalıştıran Stam Feyenoord ile anlaştıktan sonra bir açıklama yaptı. Stam, "Zwolle'den gerçekten keyif alıyorum, ancak her iddialı antrenör için Feyenoord gibi bir kulüpte çalışma fırsatı doğuyorsa ciddi bir şekilde düşünmelisiniz" ifadelerini kullandı.