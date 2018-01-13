Feyyaz Uçar, Van Büyükşehir Belediyespor'da

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Feyyaz Uçar ile teknik direktörlük konusunda anlaştı.

Antalya'da ikinci devre için kamp çalışmaları devam eden Van Büyükşehir Belediyespor, Feyyaz Uçar ile el sıkıştı.

TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM

Feyyaz Uçar ise Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde Van'a geldiğini ve taraftardan çok etkilendiğini dile getirdi.

O dönemde Van halkının ve taraftarlarının futbola ne kadar bağlı olduğunu gördüğünü aktaran Uçar, "Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Van, deprem ve buna benzer birçok sorun yaşadı. Vanspor, kültür ve potansiyel olarak bu ligin takımı değil. İnşallah bu sene bir başlangıç olacak ve Van Büyükşehir Belediyespor'u istenilen seviyeye getireceğiz." dedi.