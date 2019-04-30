FIBA Erkekler Avrupa Kupası sahibini buluyor

ANADOLU AJANSI - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşacak takım, yarın Almanya'da belli olacak.

İlk olarak 2015'te başlayıp, Almanya'nın Fraport Skyliners, Fransa'nın Nanterre 92 ve İtalya'nın Umana Reyer takımlarının şampiyonluk sevinci yaşadığı organizasyonu bu sezon zirvede tamamlayacak ekip, yarın belirlenecek.

Kupa finalinin rövanşında Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg, ilk maçta 89-84 yenildiği İtalya'nın Dinamo Sassari takımını, TSİ 18.00'de s.Oliver Arena'da konuk edecek.

Taraflar, tarihlerinde ilk kez Avrupa arenasında şampiyonluk mücadelesi verecek. s.Oliver Würzburg, mücadeleyi 6 ve üstü sayıda farklı kazanması halinde kupaya uzanacak. Alman ekibinin normal süreyi 5 farklı üstün tamamlaması halinde ise uzatmaya gidilecek. Dinamo Sassari, ilk maçtaki skor avantajıyla 4 ve altı farklı yenilgilerde dahi şampiyonluğa ulaşacak.