FIFA 19'un fiyatları dudak uçuklatıyor

Spor Toto Süper Ligi'ni uzunca süredir bünyesinde barındırması, lisanslı liglerini bu sene UEFA ve Şampiyonlar Ligi lisanlarıyla taçlandırması ile FIFA 19 yine bir cazibe merkezi. Oldukça sağlam gelen oyunun fiyatı da oldukça sağlam geliyor.

PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 28 Eylül'de satışa sunulacak olan FIFA 19'un bütün platformlardaki ön sipariş fiyatı belli oldu.

İŞTE FİYATLAR

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Standart Sürüm)

Xbox One: 358 TL

PS4: 359 TL

PC: 345 TL (60 Euro)

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Şampiyon Sürümü)

Xbox One: 458 TL

PS4: 450 TL

PC: 460 TL (80 Euro)

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Ultimate Sürüm)

Xbox One: 498 TL

PS4: 500 TL

PC: 518 TL (90 Euro)