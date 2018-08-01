FIFA 19'un fiyatları dudak uçuklatıyor

Spor Toto Süper Ligi'ni uzunca süredir bünyesinde barındırması, lisanslı liglerini bu sene UEFA ve Şampiyonlar Ligi lisanlarıyla taçlandırması ile FIFA 19 yine bir cazibe merkezi. Oldukça sağlam gelen oyunun fiyatı da oldukça sağlam geliyor.
PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 28 Eylül'de satışa sunulacak olan FIFA 19'un bütün platformlardaki ön sipariş fiyatı belli oldu.
İŞTE FİYATLAR
FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Standart Sürüm)
Xbox One: 358 TL
PS4: 359 TL
PC: 345 TL (60 Euro)
FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Şampiyon Sürümü)
Xbox One: 458 TL
PS4: 450 TL
PC: 460 TL (80 Euro)
FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Ultimate Sürüm)
Xbox One: 498 TL
PS4: 500 TL
PC: 518 TL (90 Euro)