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FIFA Anthony Modeste için son kararını verdi

FC Köln, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama müsaadesinin alındığını açıkladı. Çin Futbol Federasyonu'nun Tianjin Tianhai ile görüştükten sonra FIFA'ya gerekli evrağı gönderildiği belirtildi.

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FIFA Anthony Modeste için son kararını verdi

FC Köln, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama izninin geldiğini duyurdu.

FC Köln Yöneticisi Alexander Wehrle, "Çin Futbol Federasyonu, Tianjin Tianhai'den de onay aldıktan sonra Modeste için oynama izni verdi. Anthony Modeste gelişmesi hepimizi çok mutlu etti. Bir sonraki maçımızda kadromuzda olacak." dedi.

FC Köln Spor Genel Müdürü Armin Veh, "Anthony, nihayet yeniden futbol oynayabilecek. En önemlisi bu. Bu gelişmeden ötürü mutluyuz. Antrenmanlarda onun kalitesini görüp faydalanamamak üzücüydü." ifadelerini kullandı.

Anthony Modeste'nin Paderborn ile oynanacak maçın kadrosunda olacağı ve perşembe günü takımla birlikte Ostwestfalen'e gideceği duyuruldu.

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