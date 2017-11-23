FIFA Başkanı Infantino, Demirören'le bir araya geldi

FIFA'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da yapıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE 1 VEYA 2. BİTİRİR

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için esprisi bir cevap veren Infantino, "Adaylık için iki ülke var. Zor bir süreç. Türkiye'ye ve Almanya'ya bol şanslar. Ev sahipliği konusunda karar vermek benim görevim değil ama Türkiye 1. veya 2. bitirir. Altın veya gümüş madalya alır. İki ülke var ya 1. ya da 2. olacak." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN EV SAHİPLİĞİ BÜYÜK BİR ONUR"

Infantino'ya "Hoş geldin" diyerek sözlerine başlayan Demirören, şunları söyledi:

"Bugün dünya futbolunun en üst kurulu FIFA'yı ve Başkanı Infantino'yu İstanbul'da ağırlıyoruz. Kendilerini misafir etmekten büyük sevinç duyuyoruz ve "Türkiyemize hoş geldiniz" diyoruz. Sayın Infantino'ya ve yönetimine, futbolun kalbinin attığı İstanbul'da bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ekonomisiyle dünyada ilk 6 ülke arasına giren, organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye için bu ev sahipliği büyük bir onurdur.





"FAIR PLAY'İN ÖNCÜSÜ OLMAK İSTİYORUZ"

FIFA zirvesi, FIFA reformlarının temellerinin atıldığı çok önemli buluşmalardır. Bu toplantılar, futbolun dostluk barış ve kardeşlik ilkelerinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu ilkelerin yayılmasının yanı sıra Fair Play'in öncüsü olmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Bizim için futbol barışın ortak dili. Futbolu öldüren, şiddet, şike, yasa dışı bahis, ırkçılık ve dopinge karşı mücadelemiz ise hep devam edecek. FIFA'nın 26. üyesi olan Türkiye 94 yıllık süreçte FIFA ile hep iyi ilişkiler içerisinde bulundu. Bu iş birliğinin ortak projelerle artarak süreceğine inanıyorum.





TÜRKİYE BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADI

Tüm federasyon çalışanlarına teşekkür eden Infantino'nun açıklamaları şu şekilde:

Tüm federasyon çalışanlarına ve Türkiye'ye bizi çok iyi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 farklı kıtadan temsilciler geldi. Geleceğe yönelik çeşitli çalışmalarda bulunduk. Verimli bir futbol zirvesi oldu. Altyapılardan yeni futbolcuların çıkması için elimizden geleni yapacağız. Özellikle kadın futbolunun Avrupa dışında gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Ardından gelecek yıllarda yapacağımızı programı konuştuk. Şu ana kadar futbol projeleri için 1,4 milyar dolar para dağıtıldı. FIFA üyesi federasyonların yarısından fazlası bu gelirlerle desteklendi. Transfer sisteminin geleceğini değerlendirdik. Kulüp ve milli takımlar bazında uluslararası maç takvimi üzerinde ve oyuncuların milli takım seçimleri hakkında konuştuk. 2018 Mart'ta Kolombiya'da, ardından haziran ayında ise Rusya'da toplantılarımız olacak.

"FARKLI MİLLİ TAKIMLARDA OYNAMA DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR"



Farklı milli takımlarda oynayan oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Farklı fikirler var. Bir futbolcunun sizin ülkeniz için oynaması biraz da gurur meselesi oluyor. Bu isteği belki de korumamız lazım. Kurallarda katı davranmamız gerekiyor. İstisnai durumlar olabilir. Dünya Kupası'nda bir oyuncu herhangi milli takımda oynadı, sonra başka milli takımda oynayacak. Değerleri korumamız gerekiyor. Kalpten oynaman, gurur duyman, bunlar futbolun önemli değerlerinden. Gerçekten ait olduğunuz ülke için oynarsınız. Küresel dünyada yaşıyoruz, farklı durumlar olabiliyor.

"YILDIRIM BAŞKAN 'OFSAYT OLMASIN' DİYOR"



"Futbolda değişecek bir kural var mı" sorusuna yanıt veren Infantino, şöyle konuştu:

"Başkan 'ofsayt olmasın' diyor. Bir de hakem olmasın, zaten ikisi de olmazsa bütün problemler çözülür. Futbol güzel bir spor dalı, bir şeyi değiştirmeye karar verdiğimiz zaman yüzlerce kez düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyi değiştirmemize gerek yok. Çeşitli fikirler öne sürülüyor, testler yapılıyor. Tamam yapılsın ama değişime gitmek için uzun bir yol var."