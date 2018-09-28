FIFA, beraberliği kaldırmayı düşünüyor

FIFA'nın son yıllarda getirdiği yeni kurallar çok tartışılıyor. Başta Video Yardımcı Hakem (VAR) olmak üzere yeni uygulamaların futbolun ruhunu öldürdüğü ifade ediliyor. Bunun yanında değişikliklerden memnun olan kesim de az değil.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA UYGULANMASI GÜNDEMDE

The Sun'un haberine göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ı ikna edip 2022 Dünya Kupası'nı 48 takımla oynatabilirse sıra dışı bir değişiklik yapacak. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupasının grup maçlarında beraberlik kuralını kaldıracak ve 90 dakikası berabere biten maçlarda direkt olarak penaltı atışlarına gidilecek. Penaltıları kazanan takım 2, kaybeden ise 1 puan alacak.

Beraberliğin kaldırılma nedeni ise grubun son maçında iki takımın berabere kalarak üst tura çıkmayı garantileyecek olmasına engel olmak.

2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile Danimarka'nın berabere kalarak gruptan birlikte çıkmaları, İngiltere ile Belçika arasındaki maçın anlamının kalmaması ve Senegal'in Fair-Play kuralıyla elenmesi gibi durumlar tartışma konusu olmuştu.

KUPADAN SONRA DA UYGULABİLİR

Bu uygulamanın kabul görmesi ve beğenilmesi durumunda gelecek turnuvalar başta olmak üzere futbolda yaygın bir kural haline gelebileceği ifade edildi.