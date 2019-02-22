FIFA Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı cezası verdi

Rus milyarder Abromovich'in sahibi olduğu Chelsea'ye FIFA'dan ağır ceza. 18 yaş altı oyuncuların transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İngiliz ekibine toplamda 2 dönem transfer yasağı getirildi.

Transfer yasağının yanı sıra 970 bin euro para cezası da verildi. Londra ekibi 2020 yazına kadar kadrosuna oyuncu transferi yapamayacak.





FIFA: USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

FIFA'nın Chelsea'ye verilen cezayla ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Chelsea, 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı ihlal nedeniyle iki dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldı. Chelsea'ye ayrıca 970 bin euro para cezası verildi.

Chelsea'nin 29 U18 yaş Altı futbolcunun transferinde usulsüzlük yapıldığını tespit edildi. Chelsea son dört sezonda 18-22 Yaş aralığında 17 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi. 18 yaş altı oyuncuların transferleri için FIFA'nın kuralları ve yaptırımları bellidir. CAS tarafından da bu kurallar ve yaptırımlar onaylanmıştır, benzer davalarda da FIFA haklı görülmüştür"