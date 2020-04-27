FIFA, takımların değişiklik hakkını artırıyor

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde futbola ara verildi.

Günlük hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ülkelerde, maçların yeniden başlama tarihiyle ilgili tartışmalar da yapılmaya devam edilirken; FIFA oyuncuların sağlığını korumak adına yeni bir karar aldı.

DEĞİŞİKLİK HAKKI 5 OLACAK

Bu süreçte futbolla ilgili yeni bir değişikliğe hazırlanan FIFA, bir takımın 3 olan oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkarmak istiyor.

Hazırlanan bu teklif IFAB'ın önerisine sunulacak.

Gereksiz zaman geçirmelerden kaçırmak için bir yarıda en fazla 3 oyuncu değişikliğinin yapılacağı bildirildi. IFAB'ın onay vermesi halinde ülkelerin bunu değerlendirebileceği vurgulandı.

"AMAÇ SAKATLIĞI DÜŞÜRMEK"

Bir FIFA sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müsabakalar devam etmeye başladığında normalden daha sıkı bir tempoya girileceği için aşırı yüklenmelerden dolayı sakatlık riski de artacaktır. Bundan dolayı FIFA oyuncu değişikliklerinin 5'e yükseltimesini önerdi. Her takıma maç sırasında 5 oyuncu değiştirme imkanı verilecek. Uzatma anlarında da ilave değişiklik verilecektir." sözlerini kullandı.

Bu uygulamanın geçerlilik kazanması halinde 31 Aralık 2021'e kadar olan tüm milli maçları da kapsayacağı açıklandı.