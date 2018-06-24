FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda geride kalan 29 maçta hakemler 14 kez penaltı noktasını gösterdi. Takımlar, kullandıkları 14 penaltı atışının 11'ni gole çevirdi.

2014'TE 13 PENALTI VERİLMİŞTİ

2014'te Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda oynanan toplam 68 maçta 13 penaltı kararı verilmişti.

Rusya'daki turnuvada henüz ikinci maçlar devam ederken bu sayının üzerine çıkılmış oldu.

VAR SİSTEMİNİN ETKİSİ

Penaltı sayısının fazlalığında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de devreye girmesi etkili oldu.