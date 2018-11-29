FIFA dünya sıralamasında geriledik

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti.
Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu. Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1 Belçika 1727
2 Fransa 1726
3 Brezilya 1676
4 Hırvatistan 1634
5 İngiltere 1631
6 Portekiz 1614
7 Uruguay 1609
8 İsviçre 1599
9 İspanya 1591
10 Danimarka 1589