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FIFA dünya sıralamasında geriledik

FIFA dünya sıralamasında Belçika liderliğini sürdürürken, Türkiye bir basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı.

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FIFA dünya sıralamasında geriledik

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti.

Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu. Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. 

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 Belçika 1727
2 Fransa 1726
3 Brezilya 1676
4 Hırvatistan 1634
5 İngiltere 1631
6 Portekiz 1614
7 Uruguay 1609
8 İsviçre 1599
9 İspanya 1591
10 Danimarka 1589

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