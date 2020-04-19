FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri

Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için ev hapsi cezası alan Ronaldinho, ülkesinde yayınlanan bir programa görüntülü olarak katıldı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi.

FIFA, koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada canla başla çalışan sağlık çalışanları için bir video hazırladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor zamanlardan geçen futbol kulüplerine bir darbe de sponsorlardan geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, U16’dan U21’e kadar Hollanda adına oynayan Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye’yi seçmesi için telkinlerine devam ediyor.

Türkiye, FIFA'nın 'Stay and Play' sloganıyla organize ettiği FIFA eNations Cup'ta Romanya, İsrail ve Mısır ile mücadele edecek.

1 İngilizler Kral Selman ile Şeyh Mansur'u konuşuyor Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın alacak olması, İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Şeyh Mansur ile Selman'ı kıyaslayan gazeteler, 2. Körfez Savaşı benzetmesi yaptı.

2 Fatih Terim: Virüs ego falan dinlemez Koronavirüsü yenen Fatih Terim, bu hastalığın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 66 yaşındaki teknik adam, "Bundan sonra daha çok kıymet bilecek, daha çok affedeceğim" dedi.

3 Lens, Douglas ve Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş yönetimi, ileriye dönük alacaklarından vazgeçmeleri halinde Lens, Douglas ve Roco'nun sözleşmelerini feshedecek.

4 Fenerbahçe'de bağış miktarları öğrenildi Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yardımda bulunan Fenerbahçeli futbolcuların, bağış miktarları ortaya çıktı.

5 Abdurrahim Albayrak: Çok acı günler yaşadım Koronavirüsü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, tedavi günlerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

6 Prens Selman, Newcastle United'ı satın alıyor İngiliz basını, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın almak için, kulübün şu anki sahibi Mike Ashley ile yüzde 90 oranında anlaşmaya vardığını yazdı.

7 Yetenekli futbolcu, yeraltı dünyasına geçiş yaptı İsveç'in en yetenekli gençlerinden gösterilen milli futbolcu Ilija Jurkovic'in ismi, bu kez ülkedeki en tehlikeli kişiler listesine girdi.

8 Lens, Türkiye'den ayrıldı Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens, kulüpten izin çıkması üzerine ülkesi Hollanda'ya döndü.

9 Fenerbahçe'de gidecek isimler netleşmeye başladı Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, gidecek isimler de belli oldu. Sarı-lacivertlilerde netleşen ilk isimler Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt oldu.