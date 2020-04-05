FIFA, erteleme kararlarına devam ediyor

Koronavirüs süreci nedeniyle kurulan FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Yapılan toplantıda FIFA, kasım ayında yapılması planlanan U17 Kadınlar Dünya Kupası'nı da erteleme kararı aldı.
EYLÜL VE KASIM AYLARINDAKİ TURNUVALAR DA ERTELENDİ
Salgın nedeniyle alınan bazı kararlar şöyle:
- 2022 Dünya Kupası elemelerinin maç takvimi değişecek.
- Kasım ayında Hindistan’da yapılacak olan FIFA U17 Kadınlar Dünya Kupası ertelendi.
- Panama-Kosta Rika ev sahipliğinde ağustos, eylül aylarında düzenlenecek FIFA U20 Kadınlar Dünya Kupası ileri bir tarihe alınacak.
- 2020 Tokyo Olimpiyatı bir yıl ertelenince, 23 yaş sınırı olan olimpik futbol milli takımları için sınır 24 yaşa çekildi.