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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde

2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1 yenen ABD takımı, adını finale yazdırdı.

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Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde ABD ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakanın 10'uncu dakikasında ABD, Christen Press'in attığı golle 1-0 öne geçti. İngiltere ise 19'uncu dakikada Ellen White golüyle ABD'ye cevap verdi ve durumu 1-1'e getirdi.

ABD ALEX MORGAN İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 31'inci dakikasında ise yıldız oyuncu Alex Morgan'ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaparak tekrar öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma ABD'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İNGİLTERE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmada Steph Houghton ile İngiltere, 84'üncü dakikada penaltıdan yararlanamadı.

ABD'nin finaldeki rakibi yarın oynanacak olan Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak.

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