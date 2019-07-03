FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde

1 3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 Temmuz'un 8. yıl dönümünde sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

2 Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener'i KAP'a bildirdi Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

3 Max Kruse, İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi. Alman golcü sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

4 Muhammet Demir Başakşehir'de Geçmiş yıllarda Adebayor, Clichy, Arda Turan gibi pahalı yıldızları kadrosuna katan Başakşehir, bu sezon daha ekonomik oyunculara yöneldi. İstanbul ekibi son olarak Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

5 Beşiktaş'ın gündeminde Boateng var İtalyan basını, Beşiktaş'ın Sassuolo'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralayacağını yazdı.

6 Emre Belözoğlu'ndan iddialı şampiyonluk sözleri Emre Belözoğlu ayrıldığından beri kupa kazanamayan Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcudan iddialı açıklamalar geldi. Emre, "G.Saray'ın şampiyonluk serisini bitireceğiz" dedi.

7 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye döndü Sağlık kontrolünden geçen Emre Belözoğlu, kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

8 Ernst'ten Kruse'a İstanbul uyarısı Bir dönem Beşiktaş forması giyen Werder Bremen'in eski oyuncularından Fabian Ernst, Max Kruse'un Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

9 Fernando, Galatasaray'a ihtar çekti Sevilla'ya gitmek isteyen ve alacaklarından dolayı kulübe ihtar çeken Fernando, Banega'nın transferinde takas olarak kullanılacak.