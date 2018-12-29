FIFA kokartı takacak hakemlerimiz

TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antaya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak.
Bu yıl FIFA kokartı takan hakemlerden Alper Ulusoy listeden çıkarılırken, yerine Ümit Öztürk dahil edildi. FIFA kokartlı yardımcı hakemlerde ise Ekrem Kan'ın yerine Cevdet Kömürcüoğlu listeye alındı.
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu.
Yeni yıldan itibaren FIFA kokartı taşıyacak hakemler şöyle:
FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk.
FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim ÇağlarUyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu.
AYDINUS LİSTEDE YOK
Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin ilk yarısında en fazla Fırat Aydınus'a görev verdi.
Geçtiğimiz yıllarda FIFA kokartını kaybeden ve geri alamayan Aydınus, 17 haftalık ilk periyotta 13 maçta düdük çalarak öne çıktı.