FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Al Ain

1 Teknik direktör olan eşini kulübeden destekliyor İngilizce öğretmeni Esma Uysal, yöneticiliğini yaptığı amatör kümede mücadele eden Eleşlerspor'un teknik direktörü eşi Murat Uysal'a her müsabakada kulübeden destek veriyor.

2 Galatasaray'da hedef Demba Ba Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba, bir kez daha Süper Lig'e gelmeye hazırlanıyor.

3 Alman basını: Schalke Eren Derdiyok'u istiyor Alman basını, Schalke'nin sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Eren Derdiyok'u transfer edeceğini yazdı.

4 Ersun Yanal Comolli'nin önerdiği futbolcuyu reddetti Ersun Yanal'a Real Betis'te forma giyen Antonio Sanabria'yı öneren sportif direktör Comolli, 57 yaşındaki teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

5 Mats Seuntjens'in şutunda top çizgiden geri döndü AZ Alkmaar ile Pec Zwolle arasında oynanan maçta, topa falso vererek kalecinin üzerinden aşırtmak isteyen Mats Seuntjens, meşin yuvarlağın çizgiden geri dönmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

6 Burak Yılmaz Çin'e dönüyor Devre arasında Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Burak Yılmaz, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'yle görüşüyor.

7 Quaresma: Ayrılmayı aklımdan bile geçirmedim 5 aydır maaşını alamayan Quaresma, bu durumu sorun etmiyor. Portekizli yıldız, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

8 Flamur Gashi Galatasaray'da Galatasaray, Kosova ekibi KF Liria forması giyen genç kaleci Flamur Gashi'yi renklerine bağladı.

9 Babel'den göndermeli doğum günü videosu Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel, hakkında yapılan tüm olumsuz eleştirilerin ses kaydını, doğum günü videosunda toplayarak ilginç bir işe imza attı.