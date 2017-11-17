FIFA Manisaspor'un 6 puanını sildi

Ligin başından bu yana aldığı skorlarla kötü günler geçiren siyah-beyazlılar, toplamda aldıkları eksi 9 puan cezanın ardından 1 puanla ligin dibine demir attı.

6 PUAN CEZA VERDİ

FIFA Disiplin Kurulu, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında G.Manisaspor forması giyen Ariza Makukula’ya olan 6.5 milyon TL’lik borç nedeniyle siyah-beyazlı kulübe eksi 6 puan ceza verdi.

TFF, FIFA’dan gelen yazı üzerine Manisaspor’un 6 puanını sildi. Konuyla ilgili İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, "Bu ceza Makukula dosyası sebebiyle verildi. Sezon başında Makukula’nın kulübü olan Benfica ile de görüşmelerimiz oldu. Kulübe bir miktar ödeme yaparak, oradan gelecek cezayı dondurmuştuk. Makukula ile de sözel olarak anlaşmalar yapmıştık.'' diye konuştu.