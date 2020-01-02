FIFA ofsayt kararında değişikliğe gidiyor

FIFA, ofsayt konusunda harekete geçti...

Oluşturulan kurulda bazı katı tutumların gözden geçirilmesi gerektiği ve kararlardaki değişikliklerin nasıl olabileceği masaya yatırıldı.

Dünya futbolunda her geçen gün kurallarla alakalı yeni gelişmeler dikkat çekiyor. Son olarak yeni yıla girerken The Times’ın özel haberi büyük yankı uyandırdı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Buna göre, FIFA’da bir kurul oluşturulduğu ‘bariz boşluk kuralı’ ile ilgili çalışmalar yapıyor, görüşmeler yürütüyor.

Buna göre FIFA’da kurulda oluşturulan görüşlerde, eğer bir hücumcunun tüm vücudu rakip savunmacının tamamen önündeyse, burada ‘bariz’ ofsayt yorumunun doğru olduğu belirtildi.

Ancak hücum oyuncusunun bazı uzuvlarının milim farkla ya da çok az farkla rakip savunmacıdan öndeyse burada ofsayt verilmemesinin gündeme getirilmesi gerektiği yorumlanıyor.

BAZI KARARLAR YUMUŞATILACAK

Zira burada hücumcunun daha uzun boylu ya da daha iri olabileceği öne çıkarılıyor.

Milim farkların saliselik olduğu ve oyunun daha heyecanlı, daha eğlenceli olabilmesi için ofsaytın bazı sert kararlarının yumuşatılması gerektiğine inanılıyor.