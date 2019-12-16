FIFA, Platini'den tazminat alacak

FIFA, İsviçre Yüksek Mahkemesi'nin Sepp Blatter ve Michel Platini aleyhinde açtıkları davanın sonucunu açıkladı.

ÜCRET VE FAİZ PLANİTİ'DEN TAHSİL EDİLECEK

FIFA'dan yapılan açıklamada, "İsviçre Yüksek Mahkemesi, FIFA'nın eski başkanı Joseph Blatter'in Michel Platini'ye Şubat 2011'de ödediği 2 milyon İsviçre frangı ücretin 'haksız ve gereksiz' olduğu yönünde karar almıştır. Bu karar gereğince, 2 milyon İsviçre Frangı ücret ve faiz, Platini'den tahsil edilecektir." denildi.

Bu ücretin nereye ödeneceğini de duyuran FIFA, "Alacağımız 2 milyon İsviçre frangı ve faizi, futbolun gelişimi yönünde oluşturulacak bir fona aktarılacak ve bu yolda kullanılacaktır." denildi. Sepp Blatter ve Michel Platini, FBI tarafından başlatılan ve global çapta futboldaki yolsuzlukların ortaya çıktığı soruşturma sonrası görevlerinden alınmışlardı