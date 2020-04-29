FIFA Sağlık Komitesi Başkanı: Maçlar oynanmamalı

Futbolun eylül ayına kadar oynanmaması gerektiğini ifade eden FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, özellikle ülkelerin sosyal mesafe konusundaki kurallarının yürürlükte olduğunu ve bu nedenle futbola dönülmemesi gerektiğini söyledi.

''ÖLÜM KALIM MESELESİ''

"Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken an, bu andır." diyen D'Hooghe, "Para değil, ölüm kalım meselesidir. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en dramatik durumla karşı karşıyayız. Bunu hafife almamalı ve gerçekçi olmalıyız." açıklamasını yaptı.