FIFA sıralamasında Fransa zirvede Almanya çakıldı

2018 Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren İngiltere, FIFA dünya sıralamasında altı sıra yükselerek 6. sıraya yükseldi. Bu İngizlerin, Mart 2013'te dördüncü olduklarından bu yana en yüksek konum olarak öne çıkıyor..

Sıralama Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Belçika, Brezilya ve Hırvatistan şeklinde oluşurken 9 basamak birden atlayan Uruguay ise 5. sıranın yeni sahibi oldu.

İNGİLTERE 6 BASAMAK YÜKSELDİ

Rusya'da düzenenlenen Dünya Kupası organizasyonunda sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Almanya ise büyük düşüş yaşadı ve 15. sıraya kadar geriledi. Sıralamada Milli Takımımızın 38. sıradaki yeri değişmedi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Eylülde açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle

Sıra Takım Puan Değişim

1 Fransa 1726 +6

2 Belçika 1723 +1

3 Brezilya 1657 -1

4 Hırvatistan1643 +16

5 Uruguay 1627 +9

6 İngiltere 1615 +6

7 Portekiz 1599 -3

8 İsviçre 1597 -2

9 İspanya 1580 +1

10 Danimarka1580 +3