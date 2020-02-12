FIFA, Var sisteminde yapay zeka teknolojisi uygulayacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), VAR'ın ofsaytta karar verme yeteneği artırmayı amaçlayan yapay zeka destekli yarı otomatik sisteminden memnun kaldı.

Özellikle İngiltere'de çok sık tartışılan ofsayt çizgilerinin düz çekilmediği iddiası üzerine FIFA, yeni bir sistemi devreye sokmak için çalışmalara resmen başladı.

OFSAYT ÇİZGİSİ TARTIŞMALARI SON BULACAK

FIFA, VAR sistemindeki ofsayt çizgisinin doğru konumlandırılmasının yapay zeka ile gerçekleşeceği konusunda kesin adımlar atmaya başlayacak.

Yapay zekanın ofsayt çizgilerini belirleyici unsur olması konusunda uzmanlar, oyunun daha da hızlanacağı ve oyunun soğumasına önlem olacağını iddia ettiler.

FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller, Katar'daki çevrimdışı denemelerin “çok umut verici” olduğunu ve oyunun fazla durmasına engel olacağını ifade etti.

FIFA, DENEMELER UMUT VERİCİ DİYOR

İlk denemelerin ardından yapay zekanın, resmi bir futbol karşılaşmasında kullanılması için hazırlıklara başlandı.

Bu yeniliğin ne kadar doğru olduğunu görmek için üçüncü taraflar ve araştırma enstitüleri ile birlikte ortak araştırma yapılacak.

Yapılan araştırmada taraftarlar, VAR'ın karar verme aşamasında çok zaman harcadığı görüşünde birleşti. Yeni sistemin ise VAR'dan kaynaklı sorunları ortadan kaldıracağı konusunda fikir belirttiler.

FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller, yapay zekanın hayatın bir parçası olduğunu ve futbolda bunun doğru kullanılmasından yana olduğunu söyledi.

Johannes Holzmüller, "Normal yaşamımızda olduğu gibi, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda futbol üzerinde en büyük etkiye sahip olacak teknolojilerden biri olduğu çok açık bir gerçek." ifadelerini kullandı.