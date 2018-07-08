FIFA Vida hakkında soruşturma başlattı

Dünya Kupası'nda Hırvatistan fırtınası esiyor. Domagoj Vidalı Hırvatistan, Vida'nın da 1 gol attığı müsabakada penaltılar sonucunda ev sahibi Rusya'yı eledi ve adını yarı finale yazdırarak İngiltere'nin rakibi oldu.

Maçta bir gol atan, penaltı atışlarında da kullandığı penaltıyı gole çeviren Vida, maçın ardından Dinamo Kievli scout Vukojevic ile birlikte Ukrayna yanlısı söylemlerde bulundu.

"YAŞASIN UKRAYNA"

Söz konusu videoda "Yaşasın Ukrayna! Bu zafer Dinamo ve Ukrayna için!" ifadelerinin kullanılması Rusları çılgına çevirdi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı sırasında Rus karşıtı Ukraynalıların sloganı olan bu ifadeler sonrası Ruslar Moskova'da protesto yürüyüşü düzenledi.

ESPN'in haberine göre Domagoj Vida'nın bu söylemleri sebebiyle, FIFA oyuncuya soruşturma açtı.