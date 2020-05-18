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FIFA, yardım maçı düzenleyecek

FIFA, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında para toplamak için yardım maçı yapılacağını açıkladı.

| AA
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FIFA, bu yardım maçı kapsamında toplanan paranın koronavirüs tedavisinin, tanısının ve aşısının geliştirilmesine ve dünya genelinde adil erişiminin sağlanmasına destek olacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada; maçın yeri, tarihi, oyuncuları ve formatının yakın bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

''SALGINA KARŞI ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Salgınla mücadele için dayanışma içinde olma sorumluluğumuz var ve salgına karşı elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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