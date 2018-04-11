FIFA yeni turnuva hazırlığında

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yerine 4 yılda bir yapılması planlanan yeni bir turnuvayı hayata geçiriyor.

4 YILDA BİR YAPILACAK

FIFA, 2021 yılında hayata geçmesi planlanan yeni bir turnuvanın hazırlıklarını yapıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yerini almasını planlanan yeni turnuva 4 yılda bir yapılacak ve 24 takım katılacak.

Her yıl düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın fazla ilgi görmemesi nedeniyle yerine geçmesi için düzenlenecek yeni turnuvanın Haziran ya da Temmuz ayında, 3 haftalık bir periyotta tamamlanması düşünülüyor.

AMAÇ DAHA FAZLA İLGİ ÇEKMEK

3 takımın yer aldığı 8 gruptan oluşacak turnuvada lider olanlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. 31 maç ile organizasyon tamamlanacak.

FIFA, bu yeni turnuvanın "daha özel" ve "daha ilgi çekici" olacağını düşünerek, oyuncular, teknik direktörler, taraftarlar, medya ve sponsorlar için de bir odak noktası olacağını düşünüyor.