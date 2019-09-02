FIFA yılın ödüllerinde finalistler belli

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri ödüllerini aldı. UEFA'dan sonra bu kez de FIFA yılın en iyilerini belirleyecek.

UEFA'DAN SONRA FIFA'DA DA ADAYLAR

Avrupa'nın en iyi futbolcusu olmak için yarışan Messi, Ronaldo ve Virgil van Dijk bu kez FIFA ödülü için yarışacak. UEFA'nın ödülünü alan Liverpoollu Dijk yine favori olarak görülüyor.

Yılın teknik adamı adayları arasında ise favori Liverpool'u Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Alman teknik adam Jurgen Klopp. Diğer adaylar ise Guardiola ve Tottenham'a Devler Ligi finali oynatan Mauricio Pochettino.

İşte FIFA'nın en iyi adayaları

Erkekler Yılın Futbolcusu

Cristiano Ronaldo - Juventus Lionel

Messi – FC Barcelona

Virgil van Dijk - Liverpool

Kadınlar Yılın Futbolcusu

Lucy Bronze – Olympique Lyonnais

Alex Morgan – Orlando Pride

Megan Rapinoe – Reign FC

Erkekler Yılın Teknik Direktörü

Pep Guardiola – Manchester City

Jurgen Klopp – Liverpool

Mauricio Pochettino – Tottenham Hotspur

Kadınlar Yılın Teknik Direktörü

Jill Ellis – USA national team

Phil Neville – England national team

Sarina Wiegman – Netherlands national team

Erkekler Yılın Kalecisi

Alisson - Liverpool

Ederson – Manchester City

Marc-André ter Stegen – FC Barcelona

Kadınlar Yılın Kalecisi

Christiane Endler – Paris Saint-Germain

Hedvig Lindahl – Chelsea / Wolfsburg

Sari van Veenendaal – Arsenal / Atletico Madrid

FIFA Puskas Ödülü

Lionel Messi - Real Betis - Barcelona [La Liga] (17 March 2019)

Quintero - River Plate - Racing Club [Argentinian Superliga] (10 February 2019) Dániel Zsóri - Debrecen - Ferencváros [Nemzeti Bajnoskag I] (16 February 2019)

Ödüllerin sahipleri, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek törende açıklanacak