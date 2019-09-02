FIFA yılın ödüllerinde finalistler belli

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri ödüllerini aldı. UEFA'dan sonra bu kez de FIFA yılın en iyilerini belirleyecek.
UEFA'DAN SONRA FIFA'DA DA ADAYLAR
Avrupa'nın en iyi futbolcusu olmak için yarışan Messi, Ronaldo ve Virgil van Dijk bu kez FIFA ödülü için yarışacak. UEFA'nın ödülünü alan Liverpoollu Dijk yine favori olarak görülüyor.
Yılın teknik adamı adayları arasında ise favori Liverpool'u Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Alman teknik adam Jurgen Klopp. Diğer adaylar ise Guardiola ve Tottenham'a Devler Ligi finali oynatan Mauricio Pochettino.
İşte FIFA'nın en iyi adayaları
Erkekler Yılın Futbolcusu
Cristiano Ronaldo - Juventus Lionel
Messi – FC Barcelona
Virgil van Dijk - Liverpool
Kadınlar Yılın Futbolcusu
Lucy Bronze – Olympique Lyonnais
Alex Morgan – Orlando Pride
Megan Rapinoe – Reign FC
Erkekler Yılın Teknik Direktörü
Pep Guardiola – Manchester City
Jurgen Klopp – Liverpool
Mauricio Pochettino – Tottenham Hotspur
Kadınlar Yılın Teknik Direktörü
Jill Ellis – USA national team
Phil Neville – England national team
Sarina Wiegman – Netherlands national team
Erkekler Yılın Kalecisi
Alisson - Liverpool
Ederson – Manchester City
Marc-André ter Stegen – FC Barcelona
Kadınlar Yılın Kalecisi
Christiane Endler – Paris Saint-Germain
Hedvig Lindahl – Chelsea / Wolfsburg
Sari van Veenendaal – Arsenal / Atletico Madrid
FIFA Puskas Ödülü
Lionel Messi - Real Betis - Barcelona [La Liga] (17 March 2019)
Quintero - River Plate - Racing Club [Argentinian Superliga] (10 February 2019) Dániel Zsóri - Debrecen - Ferencváros [Nemzeti Bajnoskag I] (16 February 2019)
Ödüllerin sahipleri, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek törende açıklanacak