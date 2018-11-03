İnfantino hakkında yolsuzluk iddiası

Bayern Münih kulübü, 2016 yılından itibaren Avrupa'nın en büyük kulüplerinin yer aldığı bir Avrupa Süper Ligi'nin kurulabilmesi için girişimlere başladı. Bavyera devi, bu uğurda Bundesliga'dan çekilmeyi kafasına koydu.

Kulübün CEO'su Karl Heinz Rummenigge, 2016 yılında Avrupa Kulüpler Birliği ECA'nın başkanlığını yürüttüğü dönemde Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilebilmesi için gizlice çalıştı ve bu reformun gerçekleştirilebilmesi için UEFA'ya baskı yaptı.

Alman devinin hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Michael Gerlinger de bu süreçte Bayern'in Bundesliga'dan çekilme ihtimalini ve bu durumda takımın Alman Milli Takımı'na oyuncu gönderme zorunluluğunun bulunup bulunmayacağını araştırdı.

Avrupa Süper Ligi adı verilen organizasyonla kıtanın büyük kulüplerinin havuzdan daha çok para kazanabilmesi amaçlandı. 16 kulübün yer alacağı turnuvayla ilgili olarak taslak bir sözleşme de hazırlandı.

Taslak sözleşmede adı geçen kurucu kulüpler arasında Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain, Manchester City, Liverpool ve Milan yer alıyordu. Bu takımlar ligin daimi üyesi olacaktı. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Inter ve Roma ise turnuvanın ilk ayağında yer alacaktı ama ikinci kümeye düşme ihtimalleri vardı.

FIFA Başkanı olmadan önce UEFA Genel Sekreterliğini yürüten Gianni Infantino, Finansal Fair Play kurallarını sistematik bir şekilde ihlal eden Manchester City ve Paris Saint Germain'in Avrupa kupalarından men edilmemesinde büyük rol oynadı.

İNFANTİNO İKİ KULÜBÜ KURTARDI

2014 yılında yürütülen bir soruşturmada Abu Dabi menşeili ve hem Manchester City hem de PSG'de hisseleri bulunan bir holdingin bu kulüplere kurallarda belirtilenin çok üzerinde para aktardığı ortaya çıktı. Örneğin City'nin gelirlerinin %84'ünün Abu Dabi merkezli bu holdingden sağlandığı belirlendi.

Bunun üzerine Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan iki kulübün yöneticileriyle Michel Platini ve Infantino arasında gizli görüşmeler gerçekleştirildi.

En nihayetinde de iki kulüp de 20 milyon euroluk bir cezayla işin içinden sıyrılmayı başardı.