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FIFA'dan Arjantin ve Hırvatistan'a ceza
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FIFA'dan Arjantin ve Hırvatistan'a ceza

FIFA, Nijniy Novgorod’da oynanan Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanan müsabakanın ardından taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle her iki takıma ceza verdi.

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Nijniy Novgorod'da oynanan Dünya Kupası maçını Hırvatistan, Arjantin karşısında 3-0 kazanmış, Arjantin taraftarları büyük bir şok yaşamıştı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülere göre Arjantin taraftarı yenilgiyi hazmedemeyince tribünlerde Hırvat taraftarlara saldırmıştı.

Olayların ardından FIFA yaşanan tribün olayları nedeniyle her iki takıma da 10 bin dolar para cezası verdi. Ayrıca Soçi’de oynanan Polonya - Senegal maçında taraftarların açtığı pankartlar nedeniyle Polonya 10 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

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