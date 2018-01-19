FIFA'dan Chelsea'ye soruşturma

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian, Chelsea ile ilgili önemli bir iddiayı gündemine taşıdı.

18 YAŞ ALTI TRANSFERLERDEN SORUŞTURMA

Gazete, Londra kulübünün 18 yaş altı oyuncu transferinde FIFA talimatlarına aykırı bir yol izlediğini öne sürdü. Guardian'a göre Chelsea, 18 yaş altı 25 futbolcuyla yapılan sözleşmede kuralları ihlal etti. Guardian gazetesi, FIFA'nın hem Chelsea hem de İngiltere Futbol Federasyonu'ndan oyuncu kontratlarıyla ilgili bilgi talep ettiğini yazdı.

Guardian gazetesinin ulaştığı FIFA yetkilileri, konuyla ilgili bir soruşturma olup-olmadığını doğrulamadı. Chelsea kulübü sözcüsü ise talimatlara aykırı davranmadıklarını belirtti. FIFA daha önce 18 yaş altı transferlerinde yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle İspanyol kulüplerine ceza vermişti. Barcelona ve Atletico Madrid 2 dönem, Real Madrid ise 1 dönem transfer yasağıyla karşı karşıya kalmıştı.