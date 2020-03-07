FIFA'dan futbolda devrim niteliğiden yeni kurallar

Alman Bild gazetesinde yayınlanan habere göre FIFA, futbolda devrim niteliğinde bazı yeni kuralları test etme kararı aldı.

Bununla birlikte Hollanda'da 4 yeni kural test edilecek.

FIFA yetkilileri Hollanda, Almanya, ABD, İngiltere ve Belçika'nın federasyon temislcileri ile yapılan toplantıda şu konularda test yapılmasına karar verdi.

İşte test edilecek olan yeni kurallar şu şekilde:

Tacın ayakla kullanılması: Top bu bağlamda adeta bir serbest vuruş şeklinde oyuna sokulacak. Serbest atış kullanan oyuncunun kendine pas vermesi: Kullanılan serbest vuruşlarda oyuncu daha rahat şu atabilmek için topla oynayıp şut çekebilecek veya dripling yapabilecek.

Zaman cezası: Sarı kartı olan bir oyuncu ikinci sarıyı görmeden 2, 5 veya 10 dakika saha dışına gönderilip tekrar oyuna alınacak.

Zamanın durdurulması: Basketbolda olduğu gibi oyunun durması halinde saat de durdurulacak.

Sınırsız oyuncu değişikliği: Bununla birlikte teknik adamlar dilediğince oyuncu değiştirebilecek.

Bu deneyin ilk olarak genç takımlarda test edilmesi planlanıyor.

Başarılı olması durumunda Amatör maçlar ve kupa müsabakalarında denemeler yapılacak.

Hatta Eredivisie'de de uygulanabilecek.