FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

FIFA, İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan toplantının ardından, kiralık transferlerle ilgili bazı sınırlamalar getirildiğini açıkladı.

Buna göre 2020'nin Haziran ayıyla birlikte geçilecek yeni sistemde, 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 oyuncuya izni verilecek.

KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

2022/23 sezonu sonunda ise bu rakam 6'ya düşürülecek. 2022/23 ile birlikte iki kulüp arasında ise kiralamada 3'er oyuncuya izin hakkı verilecek.

EN ÇOK 4 BÜYÜKLERİ ETKİLER

Bu kural, FFP kriterleri nedeniyle son yıllarda bonservis ödememek için daha çok kiralama işine giren 4 büyükleri zorlayacak gibi gözüküyor.