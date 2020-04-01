Ensonhaber.com'a dön

FIFA'dan kulüplere 2.7 milyar dolarlık korona yardımı

FIFA, koronavirüs krizinin ardından kulüpleri ayakta tutmak için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanmayı planlıyor.

| Haber Merkezi
FIFA'dan kulüplere 2.7 milyar dolarlık korona yardımı
Yorum Yap

Koronavirüsü salgını dünyadaki tüm kurumları ekonomik anlamda da zorlarken, spor dünyası da ekonomik anlamda ciddi ölçüde etkilenecek alanlardan biri oldu.

Özellikle Avrupa'daki kulüplerin büyük bir kısmının krize girebileceği belirtilirken, FIFA ise son zamanlarda bu noktada çalışmalarını yapıyor.

FIFA DEVREYE GİRİYOR 

FIFA'nın, 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini devreye sokarak kulüpleri rahatlatmak istediği kaydedildi.

FIFA'nın bu hamlesinin kulüplere derin bir nefes aldıracağı ifade edilirken, önümüzdeki günlerde konuya ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM