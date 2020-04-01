FIFA'dan kulüplere 2.7 milyar dolarlık korona yardımı

Koronavirüsü salgını dünyadaki tüm kurumları ekonomik anlamda da zorlarken, spor dünyası da ekonomik anlamda ciddi ölçüde etkilenecek alanlardan biri oldu.

Özellikle Avrupa'daki kulüplerin büyük bir kısmının krize girebileceği belirtilirken, FIFA ise son zamanlarda bu noktada çalışmalarını yapıyor.

FIFA DEVREYE GİRİYOR

FIFA'nın, 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini devreye sokarak kulüpleri rahatlatmak istediği kaydedildi.

FIFA'nın bu hamlesinin kulüplere derin bir nefes aldıracağı ifade edilirken, önümüzdeki günlerde konuya ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.