FIFA'dan rejiye uyarı: Güzel kızları gösterme

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'ndaki maçlarda ekranlara yansıyan kadınlar, güzellikleriyle dikkat çekiyordu.

Reytinglere olumlu katkısı olduğunu düşünen televizyonlar ise bu görüntüleri artırdı. FIFA'nın dikkatinden kaçmayan durum üzerine yetkililerden çağrı geldi.

TACİZLERİ ARTIRIYOR

FIFA Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Federiko Adukki, güzel kadınların ekranlarda sık sık görünmesinin cinsiyetçiliği artırdığını, maç önceleri ve sonraları kadınlara fiziki tacizlerin olduğunu dile getirerek güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini talep etti.

Moskova'da maç sonrası yaşanan bir olayda Brezilyalı gazeteci Juliet Gonzalez Teran'ı öpen ve taciz eden bir taraftar daha sonra kamuoyundan özür dilemişti.

Julia Guimaraes yine canlı yayında tacize uğramıştı. Bu tacizlerden sonra sosyal medyada #letherwork etiketiyle global protestolar başladı.