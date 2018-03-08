FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı

Son dönemlerde maddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'a FIFA'dan şok haber geldi. FIFA, Matus Bero ile Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili nihai kararını verdi.

1 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA, Bero transferi için zamanında Trencin Kulübü'ne yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı verildiği kararını bildirdi.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunun yaz döneminde transfer yapamayacak. Trabzonspor, FIFA'nın Bero için verdiği kararı CAS'a taşıyacak. Trabzonspor, Matus Bero'yu 2016 yılında Slovak kulübü Trencin'den kadrosuna katmıştı.

2.5 MİLYON EURO, 4 YILLIK İMZA

Trabzonspor, Bero transferi için Trencin Kulübü'yle 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmış, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yaptı;

Kamuoyuna duyuru;

FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.

Saygılarımızla