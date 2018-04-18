FIFA'nın en hızlısı Mohamed Salah

Salah'ın Mart ayında Premier League ayın oyuncusu ödülünü almasını fırsat bilen EA Sports yetkilileri Liverpool'lu oyuncunun istatistiklerinde yükselmeye gitti.

SALAH'IN HIZI MAKSİMUMA ÇIKARILDI

Salah'ın oyun içi hızının maksimum seviye olan 99'a çıkarılmasıyla en FIFA 18'deki en hızlı oyuncular artık C.Ronaldo ve Aubameyang değil. 98 hız puanı bulunan bu iki oyuncu Salah'a gelen güncelleme ile artık birinciliği değil ikinciliği paylaşacak.

Yapılan güncelleme ile Salah'ın değerlerinden tek yükselen kısım oyuncunun hızı değil. Hızı 99'a çekilen oyuncunun Dribbling'i 96'ya, Şutu 93'e, pası da 91'e yükseltildi.

Yeni oranlarıyla çok daha güçlü olan Salah, FIFA 18'in espor alanında da kendine daha fazla yer bulacaktır.