FIFA'ya göre bu sezonun en iyi teknik direktörleri

Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra iki kez lig şampiyonu olan ve bu sezon siyah-beyazlıları Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşıyan Şenol Güneş'e hakkı teslim edildi.

EN İYİSİ ZİDANE

FIFA, 2017-18 sezonunda elde edilen başarılara göre teknik direktörlerin sıralamasını açıkladı. Buna göre; Real Madrid ile 2 sezon üst üste Devler Ligi'ni kazanan Zinedine Zidane ilk sırayı aldı. İkinci basamakta Barcelona ile namağlup bir şekilde lig şampiyonluğuna koşan Valverde, üçte ise Brezilya'dan Gremio'nun hocası Gaucho yer aldı.

TERİM 301. SIRADA

Güneş'in takımının bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup bir şekilde ikinci tura çıkması dünyada faal olan 6 bin 585 teknik direktör arasında 60. sırada yer almasını sağladı.

Güneş'i, sezon başında Sevilla'yı elemenin kıyısından dönen Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı takip etti. Avcı 76, F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 140, A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra devre arasında G.Saray'ın başına geçen Fatih Terim ise 301. basamakta gösterildi.