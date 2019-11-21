FIFPro'dan futbolculara Türkiye uyarısı

Kulüplerin maaş ödemelerinde yaşadığı sıkıntıların artması sebebiyle Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Türk futboluyla ilgili olarak uyarı açıklaması yayınladı.

FIFPro, oyunculara Türkiye'deki 7 kulüple sözleşme imzalamadan önce dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

SON DÖNEMDE BİRÇOK DAVA AÇILDI

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde birçok kulübün oyuncuların alacaklarını ödemediği ve bunun sonucunda da birçok davanın açıldığı vurgulandı.

"BU KULÜPLERE GİTMEDEN ÖNCE DİKKATLİ OLUN"

Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Kayserispor'un adının geçtiği listede, "Oyunculardan özellikle bu kulüplere gitmeden önce dikkatli olmalarını rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.

Ayrıca 2019'da FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki davaların yüzde 15'inin en yüksek oran ile Türkiye'de olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki birçok oyuncunun, ilk ay maaşlarının bile ödenmediğini ve kendilerinden destek beklendiği yönünde mesajlar aldıklarını belirten Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, oyuncuların Türkiye'de sözleşme imzalarken kesinlikle ciddi bir destek alması gerektiğini belirtti.