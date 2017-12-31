Fikret Orman: 2018'de daha büyük başarılara imza atacağız

Yeni yıl mesajını kulübün internet sitesinden yayımlayan Orman, "Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan demektir. 115 yaşına girecek olan Beşiktaşımız için 2018 yılı, hem gururu hem umudu temsil edecek bir yıl daha olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı, zor yılları geride bıraktıklarını son 2 sezonda tarifsiz mutluluklar yaşadıklarını belirtti. Orman, "Şeref’iyle ve Hakkı’yla üst üste iki kez şampiyon olan, on beşinci şampiyonlukla üçüncü yıldızı göğsümüze takmamızı sağlayan, Şampiyonlar Ligi’nde birçok ilk yaşatarak son on altı turuna kalan ve bizlere özlediğimiz futbolu izleten futbolcularımzın, daha büyük zaferlere imza atacağından en ufak bir şüphe duymuyorum." sözleriyle futbol takımını övdü.

Dünya kulübü olma hedeflerinin sürdüğünü belirten Firket Orman, "2018’de, attığımız adımların devamı olarak çok daha önemli girişimlerde bulunacağız. Beşiktaş’ın adını dünya zirvesine yazdıracağız." açıklamasını yaptı.