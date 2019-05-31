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Fikret Orman: 3 yıl üst üste şampiyon olacağız

Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iddialı açıklamalarda bulundu. Orman, şampiyonluklara ambargo koyacaklarını söyledi.

Fikret Orman: 3 yıl üst üste şampiyon olacağız
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Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından hoca arayışı içine giren Beşiktaş, Başakşehir'le yollarını ayıran Abdullah Avcı'yla anlaşmaya vardı.

55 yaşındaki teknik adamla 3 yıllığına anlaşan siyah-beyazlı takımda Başkan Fikret Orman iddialı açıklamalarda bulundu.

ANALİZ VE SİSTEM KONUSUNDA UZMAN BİRİ

Avcı hakkında konuşan Orman, "Abdullah Avcı, analiz ve sistem konusunda uzman biri. Artık büyük bir kulüpte çalışmasının zamanı gelmişti. Bildiğiniz gibi Beşiktaş'a gelmeden önce Şenol Hoca'nın da hiç sampiyonluğu yoktu. Beşiktaş'ta iki sene şampiyon oldu. İnşallah Abdullah Avcı ile 3 yıl üst üste şampiyon olacağız" dedi.

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