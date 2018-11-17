Fikret Orman'dan 'paralar nerede' diyenlere cevap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Orman, "Ben Beşiktaş'ı Dolmabahçe Saray'ından almadım, Çağlayan Adliyesi'nden aldım" dedi.

İşte Orman'ın sözleri:

EKONOMİYİ YÖNETSİN DİYORLARDI

“3 ay önce cimri başkan, bonservis vermeyen başkan, ekonomiyi Fikret Orman yönetsin denirken, ne oldu da “paralar nerede” denmeye başladı?”





BEŞİKTAŞ'I ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEN ALDIM

"Beşiktaş'ı Dolmabahçe Saray'ından almadım, Çağlayan Adliyesi'nden aldım."

Fikret Orman: Kimseye bedava bilet vermedim VİDEO

KİMSEYE BEDAVA BİLET VERMEDİM

"Demirören'e seçim kaybettikten sonra 7 sene boyunca bir tane taraftarlar ile görüşmedik. Yapmak kolay mı? Kolay. Hiçbir taraftar grubuna bilet verilmedi. Yıldırım Demirören yönetiminde para aklandı denildi, o paralar kimlerin cebine gitti? Hiç kimse bizim dönemimizde bedava bilet almadı. Demirören ve yönetimi bilet dağıttı. Onları konuşuyoruz. Peki bu alanları niye konuşmuyoruz?"

PUSUYA YATMAK KALLEŞLERİN İŞİDİR

"Kırgınlıklarım, kızgınlıklarım var. Divan toplantısına çıkmadan pankart astılar. Ne kazandınız, amaç ne? Beşiktaş kulübü bunlardan ne kazandı? Pusuya yatmayın pusu kalleşlerin işidir."





AMAÇ BAŞKANLIĞI BIRAKMA KARARI ALDIRMAK

"Süleyman Seba ve Serdar Bilgili'ye yapılanları ben bu kulüpte bir daha yaşatmam. Kim varsa gelecek aday olacak. Tribünde bize sallayan çocuklar değil dünyada yokken, babalarının akıllarında bile yokken biz Beşiktaş'ı takip ediyorduk."

"Amaç beni başkanlığı bırakma kararı almamı sağlamak. Çok üzüldüm ama bırakmıyorum. 2019 Mayıs ayında yine buradayım ve adayım."