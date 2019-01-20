Fikret Orman: Aday olmayabilirim

Ankara'da kongre üyeleri ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşkitaş belgelerinin kamuoyunda yayınlandığını söyleyen Orman, "Bizden önce de menajerlere para ödeniyordu. Bunların miktarını düşürdüm. Şimdi bunu dillerinden düşürmüyorlar. Hangi kulüpte menajer paraları bu kadar konuşuluyor" tepkisini gösterdi.

İşte Orman'ın sözleri:

"2012'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarısı kadar bir gelirimiz vardı. İki rakibimizin stadyumu vardı, bizim yoktu. Mağaza sayısı rakiplerimizin 4'te 1'i durumdaydı, zarar ediyordu. Adım atsan ürün yoktu. Sponsorluk gelirlerimiz, marka değerimiz aynı şekildeydi. İki rakibimizin iki misline yakın borcu vardı. 330 milyon Dolar kadardı. O süreçte Beşiktaş'ı aldık ve kimsenin kapısını çalmadan, kampanya yapmadan, bileklik satalım, saat satalım demeden geldik. Hiçbir şirkete, hiçbir zengin Beşiktaşlı'ya gidip kapı çalmadık. Gururumuzu, vakurluğumuzu bırakmadan mücadele ettik."

HAYIRLI İŞLERDE ACELE EDİN, ARAYA ŞEYTAN GİRER

"Stadyumu yaparkenki hızımız inanılmazdı. Büyük emekler sarf ettik. Bursaspor maçıyla başlayan stadımıza dönme günlerine başladık. Stadımıza döndükten sonra, o gün stadın açılması için kendi aramızda çok konuştuk. Açmayalım, sezon sonunu bekleyelim diyen arkadaşlarımız oldu. Maçta yenilirsek, şampiyonluğu kaybedersek olmaz. Ben dedim ki, "Olmaz. Beşiktaş yönetimi, taraftardan çekinir mi? Şampiyonluk için yaptık biz bu stadyumu.". Hadis-i Şerif'tir, "Hayırlı işlerde acele edin. Araya şeytan girer." Ben çok kullanırım." Hakikaten, çok büyük zorlukları aştık."

DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

"Hatalar yaptık mı, yaptık! Geriye döndüğümüz zaman, daha radikal kararlar alabilirdik. Hiçbir şubeyi kapatmadık. Beşiktaş'ın giderleriyle alakalı kısıtlamalar yaptık ama marka yüzü olan herşeyi yaşattık, kurtardık. Allah razı olsun devletimizden, çıkan kanunla birlikte amatör şubelere harcadığımız paraları vergilerden mahsup edebiliyoruz."

BANA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDASINIZ

"Mayıs ayında kongre var. Bu kongre Beşiktaş'ın tarihi bir kongresi olacak. Burada, Beşiktaş'ın kongresinde aday olmak isteyenlere her seferinde olmalılar dedim. Hep beraber bir şeye karar vereceğiz. Hep birlikte çalışacak mıyız, yoksa sil baştan mı yapacağız? Ben doğduğum günden beri Beşiktaş için çalışmak istiyordum. Çok önemli projelerin, icratlerin altında imzam vardı. Yaptım, şampiyonluklar yaşadım. Bunu azıcık daha yukarı çıkartmak lazım. Bunu hep beraber yapabiliriz. Ben, sizin başkanınızım. Bana sahip çıkmak zorundasınız. Yoksa, bu mayıs ayında aday da olmayabilirim. Aday olmak durumunda değilim. Taahhütüm yok. Bizim Beşiktaş'a yılmadan hizmet edebilmemiz için size ihtiyacımız var. Sizlere ihtiyacımız var."