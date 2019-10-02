Fikret Orman: Aday olmayacağım

Beşiktaş'ta seçim öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor...
Daha önce düzenlediği basın toplantısında görevi bıraktığını açıklayan Fikret Orman, 20 Ekim'de yapılacak olan seçime girmeyeceğini duyurdu.
"ADAY OLMAYACAĞIM"
Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Orman, “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi.
Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay'ın kısa sürede adaylıklarını açıklaması bekleniyor.